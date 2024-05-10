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Игрок «Рубина» Иву: «Мы постараемся завершить сезон как можно лучше»

10 Мая 2024 • 13:53 Комментировать
Рубин
...
Ростов
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Через 22 ч. 45 мин.

Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву поделился мнением о том, на каком месте в турнирной таблице РПЛ казанская команда может завершить нынешний сезон.

Напомним, за три тура до конца сезона «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей пятёрки на пять очков.

«Мы постараемся завершить сезон как можно лучше. Пять очков отставания от топ-5? Всё возможно, будем работать на максимум, чтобы побеждать в каждой игре», — цитирует Иву «РБ Спорт».

Свой ближайший матч казанцы проведут завтра, 11 мая, против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Иву Угочукву

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