Голкипером «Спартака» интересуются российские и зарубежные клубы

Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов может покинуть столичный клуб и продолжить карьеру в другой команде.

К вратарю «красно-белых» проявляют интерес как минимум один клуб РПЛ и ряд зарубежных, сообщает Metaratings. «Спартак» рассматривает варианты как с арендой футболиста, так и с его окончательной продажей.

В сезоне-2023/2024 Свинов провёл три матча в чемпионате и Кубке России, пропустив шесть мячей. Многим запомнились его результативные ошибки в матче против екатеринбургского «Урала», который москвичи проиграли на последних минутах (2:3).

Илья был приобретён «Спартаком» у воронежского «Факела». Позже «красно-белые» отдавали его в аренду туда же, а потом возвращали обратно.