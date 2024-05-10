Радченко: «Никакого спада у «Зенита» не вижу»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле ЦСКА.

Отметим, что петербургский клуб, который сейчас является лидером турнирной таблицы, в трёх последних турах потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

По мнению Радченко, причина неудовлетворительных выступлений «Зенита» заключается не в плохом качестве игры команды, а в провальной реализации своих голевых моментов.

«В завершающей стадии атак не удавалось забить. Игроки проявляли недостаточное мастерство или мяч не шёл в ворота. По качеству игры я никакого спада не вижу. Во всех последних матчах питерцы владели преимуществом», — цитирует Радченко Vprognoze.ru.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.