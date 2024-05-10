Стало известно, сыграет ли Роша с «Зенитом»

Виллиан Роша всё-таки может отправиться с ЦСКА в Санкт-Петербург, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ. Об этом заявили представители бразильского защитника «армейцев».

«Виллиан чувствует себя лучше, но все еще есть сомнения по его состоянию. Возможно, он поедет с командой на игру в Санкт-Петербурге», - цитирует их заявление Sport24.

Во встрече предыдущего тура с казанским «Рубином», которая завершилась вничью 2:2, футболист сам попросил замену во втором тайме, сославшись на повреждение.

«Зенит» и ЦСКА сыграют 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.