Агент Педро - об игровом времени бразильца: «Это решение тренера»

Луис Фернандо Гарсия, который является представителем бразильского новичка «Зенита» Педро, не знает, почему его клиент проводит мало времени на поле, и адресовал этот вопрос главному тренеру питерцев Сергею Семаку.

«Игровое время Педро? Это решение тренера. Больше мне нечего об это сказать», - цитирует агента «РБ Спорт».

Пока в 11 матчах на счету нападающего уже три забитых мяча. Он оформил дубль в кубковом поединке со «Спартаком», выйдя на замену, и огорчил калининградскую «Балтику», забив единственный мяч в этой встрече.

Однако пока Педро в основном выходит на замену во второй половине второго тайма, лишь три игры начав с первых минут, но и в них он был заменён по ходу матча.