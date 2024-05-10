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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гусев назвал 10 лучших бразильских игроков в РПЛ

10 Мая 2024 • 13:27 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.67 X 3.70 2 5.40
11.05 19:00

Известный комментатор Виктор Гусев назвал десятку сильнейших бразильских футболистов в РПЛ на сегодняшний день.

Рейтинг Гусева от десятого места к первому выглядит так: Витор Тормена («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Марио Фернандес («Зенит»), Кади («Краснодар»), Мойзес (ЦСКА), Виллиан Роша (ЦСКА), Бителло («Динамо»), Дуглас Сантос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Вендел («Зенит»).

Также журналист назвал Вагнера Лава, Халка и Даниэла Карвальо лучшими бразильскими футболистами в истории чемпионатов России.

«Я рад, что в нашем чемпионате играют качественные бразильцы. На мой взгляд, вообще стремление клубов к привлечению в национальную лигу лучших зарубежных игроков – неизбежность современного футбола», — приводит слова Гусева  Bobsoccer.ru.

Напомним, за три тура до конца текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.   

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Гусев

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