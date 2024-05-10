Бубнов рассказал, как завершится матч «Рубина» и «Ростова»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке между казанским «Рубином» и «Ростовом» в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«1:1. «Рубин» в последнее время не проигрывает, при Рахимове уверенно действуют. Но «Ростов» ничем им не уступает, команда имеет стабильный состав. Здесь есть шансы взять очки», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Рубина» и «Ростова» пройдет на стадионе в Казани завтра, 11 мая. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают девятое место в таблице, а гости – седьмое.