Агент футболиста «Факела» предложил клубам РПЛ своих игроков

В агентстве представителя защитника воронежского «Факела» Раяна Сенхаджи, Димитара Петрунова, есть футболисты, которые способны серьёзно усилить другие команды РПЛ, уверен сам функционер.

«У нас есть очень качественные игроки, молодые и опытные, которые могут играть в соревнованиях высокого уровня, таких как РПЛ», - приводит его слова Metaratings.

Сенхаджи пополнил состав воронежцев в зимнее трансферное окно и успел провести уже девять матчей в чемпионате России, в которых отдал одну результативную передачу.

«Факел» бьётся за сохранение прописки в элитном дивизионе, занимая 14-е место в турнирной таблице с 28 очками за три тура до финиша турнира.