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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент футболиста «Факела» предложил клубам РПЛ своих игроков

10 Мая 2024 • 13:19 Комментировать
Факел
...
Урал
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12.05 16:30

В агентстве представителя защитника воронежского «Факела» Раяна Сенхаджи, Димитара Петрунова, есть футболисты, которые способны серьёзно усилить другие команды РПЛ, уверен сам функционер.

«У нас есть очень качественные игроки, молодые и опытные, которые могут играть в соревнованиях высокого уровня, таких как РПЛ», - приводит его слова Metaratings.

Сенхаджи пополнил состав воронежцев в зимнее трансферное окно и успел провести уже девять матчей в чемпионате России, в которых отдал одну результативную передачу.

«Факел» бьётся за сохранение прописки в элитном дивизионе, занимая 14-е место в турнирной таблице с 28 очками за три тура до финиша турнира.

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