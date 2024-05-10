Бушманов высказался о признании Слишковича лучшим тренером апреля

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч с «Краснодаром» и оценил работу Владимира Слишковича.

- Слишкович был признан лучшим тренером апреля. Вы согласны с такой оценкой его работы?

- Да. При нем «Спартак» провел хорошие матчи. Команда давно не играла на ноль, тем более какой-то продолжительный отрезок. В этом тоже вижу плюс.

- С чем связана успешная работа Слишковича?

- Смена тренера – всегда встряска для футболистов. Это один фактор. Другой – что много матчей было подряд: через два дня на третий, через три на четвертый. И в этой ситуации Слишкович хорошо использовал ротацию. Наличие большого количества игроков хорошего уровня облегчило «Спартаку» задачу, в отличие от других клубов. Это сказалось на игре и результатах. Тренеру удалось угадывать с составом и тактикой.

- Можно ли сказать, что Слишкович работает раскрепощено, без давления, из-за того, что является исполняющим обязанности и, скорее всего, уйдет с этого поста летом?

- И это тоже. Видимо, Слишкович правильно к этому относится и сам себя не загружает какими-то мыслями о последующей работе.

- Ближайшая игра у «Спартака» с «Краснодаром». Мы увидим много голов, или допускаете опять нулевую ничью?

- Нулевой ничьей не будет. «Краснодар» с приходом Мусаева старается активно играть в атаку. Он сам создает моменты, и у его ворот они возникают. А поскольку у обеих команд есть футболисты высокого уровня, и в атаке в том числе, голы будут.

- Обе команды подходят к этой встрече с потерей очков в предыдущем туре. Кто их потеряет в этом?

- Будет очень интересный матч. Возможно, оба соперника их потеряют, потому что будет ничья. Но у «Спартака» шансов побольше на победу. Во-первых, он играет дома, и, во-вторых, больше действует от обороны с такими равными соперниками. Уверен, в атаке моменты будут и «красно-белые» их реализуют.

- Какой результат наиболее вероятен?

- Я бы поставил на счет 2:1 в пользу «Спартака».

- «Краснодар», который еще борется за золото, как будто боится такой ответственности и на финише постоянно теряет очки. Почему так происходит?

- «Быки» сами говорят, что турнирные задачи у них сейчас не в приоритете. Понятно, что таким образом в команде стараются разгрузить игроков и не давить на них необходимостью результата. Но на ребят это все равно подсознательно действует. Они хотят играть в красивый футбол, много забивать. Но какой-то злости, которая была при Ивиче, сейчас не хватает.

Елена Григорьевская