Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов высказался о признании Слишковича лучшим тренером апреля эксклюзив

10 Мая 2024 • 13:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.45 X 3.70 2 2.80
11.05 16:30

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч с «Краснодаром» и оценил работу Владимира Слишковича.

- Слишкович был признан лучшим тренером апреля. Вы согласны с такой оценкой его работы?

- Да. При нем «Спартак» провел хорошие матчи. Команда давно не играла на ноль, тем более какой-то продолжительный отрезок. В этом тоже вижу плюс.

- С чем связана успешная работа Слишковича?

- Смена тренера – всегда встряска для футболистов. Это один фактор. Другой – что много матчей было подряд: через два дня на третий, через три на четвертый. И в этой ситуации Слишкович хорошо использовал ротацию. Наличие большого количества игроков хорошего уровня облегчило «Спартаку» задачу, в отличие от других клубов. Это сказалось на игре и результатах. Тренеру удалось угадывать с составом и тактикой.   

- Можно ли сказать, что Слишкович работает раскрепощено, без давления, из-за того, что является исполняющим обязанности и, скорее всего, уйдет с этого поста летом?

- И это тоже. Видимо, Слишкович правильно к этому относится и сам себя не загружает какими-то мыслями о последующей работе.

- Ближайшая игра у «Спартака» с «Краснодаром». Мы увидим много голов, или допускаете опять нулевую ничью?

- Нулевой ничьей не будет. «Краснодар» с приходом Мусаева старается активно играть в атаку. Он сам создает моменты, и у его ворот они возникают. А поскольку у обеих команд есть футболисты высокого уровня, и в атаке в том числе, голы будут.  

- Обе команды подходят к этой встрече с потерей очков в предыдущем туре. Кто их потеряет в этом?

- Будет очень интересный матч. Возможно, оба соперника их потеряют, потому что будет ничья. Но у «Спартака» шансов побольше на победу. Во-первых, он играет дома, и, во-вторых, больше действует от обороны с такими равными соперниками. Уверен, в атаке моменты будут и «красно-белые» их реализуют. 

- Какой результат наиболее вероятен?

- Я бы поставил на счет 2:1 в пользу «Спартака».

- «Краснодар», который еще борется за золото, как будто боится такой ответственности и на финише постоянно теряет очки. Почему так происходит?

- «Быки» сами говорят, что турнирные задачи у них сейчас не в приоритете. Понятно, что таким образом в команде стараются разгрузить игроков и не давить на них необходимостью результата. Но на ребят это все равно подсознательно действует. Они хотят играть в красивый футбол, много забивать. Но какой-то злости, которая была при Ивиче, сейчас не хватает. 

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Евгений Бушманов Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Мая
13:02
Бушманов высказался о признании Слишковича лучшим тренером апреля
12:46
Кирьяков: «Волков будет делать всё, чтобы перейти в «Зенит»
11:45
Мостовой: «Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича»
11:19
Защитник «Краснодара» Волков может перейти в «Зенит» 1
10:18
Бывший игрок «Спартака» Иванов: «Пять лет на заводе отпахал»
09:51
Деменко: «Краснодару» будет тяжело со «Спартаком»
09 Мая
14:48
«Спартак» не претендует на Видаля, но игрок интересен другому клубу РПЛ
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
14:03
Булыкин – о чемпионской гонке: «Зенит» ещё даст шанс соперникам» 
13:56
«Зенит» притормозил»: Кирьяков высказался о жаркой гонке за золото РПЛ
13:54
Чинквини: «Юрич — отличный тренер для «Спартака»
13:22
Ставка и прогноз на матч Спартак — Краснодар чемпионата России — 11 мая 2024
12:51
Селихов может попасть в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром»
09:47
Булатов: «Уровень чемпионата России падает»
08:21
Прогноз и ставка на точный счёт матча Спартак — Краснодар чемпионата России — 11 мая 2024
08 Мая
22:42
Булатов считает. что Угальде ещё себя проявит в «Спартаке»
21:01
Футболист «Спартака» Денисов: «Симпатизирует история Кузяева, респект ему»
20:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Краснодар чемпионата России – 11 мая 2024
17:46
Терехов: «Я рос на «Спартаке»
16:20
Агент: Джикия готовится к игре с «Краснодаром»
15:39
«Спартак» оштрафовали после нулевой ничьей
15:24
Даниил Денисов: «Баня — лучшее восстановление после игры»
13:58
«Я играл на позиции центрфорварда»: Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича
11:27
Моссаковский считает, что план Галицкого не сработал
11:00
Моссаковский: «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы
07 Мая
20:55
Радимов — об игровом времени Игнатова: «Какая ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?» 1
19:17
Игнатьев объяснил нестабильные выступления «Краснодара»
15:06
Максименко – лучший игрок «Спартака» в апреле
14:17
Суперкомпьютер предсказал, на каком месте финиширует «Спартак» в РПЛ
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
06 Мая
22:07
Игрок «Рубина» Иву: «Сперцян готов к любой из топ-5 лиг Европы»
19:04
Колосков считает, что Слишкович сплотил игроков «Спартака»
17:33
Булыкин считает, что «Спартаку» будет тяжело догнать лидеров 1
17:27
Деменко охарактеризовал выступление «Спартака» в нынешнем чемпионате 1
16:57
Шавло: «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата» 1
16:24
«С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия — это другого склада человек» — Черчесов
15:56
В агентстве отреагировали на информацию о переходе Форбса в «Краснодар»
15:03
«Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул» — Нигматуллин
14:11
«Спартаку» не хватает забивного форварда» — Бояринцев 1
12:20
Литвинов объяснил, почему взял бы в «Спартак» де Брёйне
11:14
Мостовой - о Мусаеве: «Жалко «Краснодар», профукали чемпионство»
10:34
Кузьмичёв: «Миранчук укрепил бы середину поля «Спартака» 1
10:16
Литвинов: «В «Спартаке» есть футболист, похожий на де Брёйне»
05 Мая
14:45
Заварзин: «Пусть Галицкий сам тренирует «Краснодар» 2
29 Апреля
23:40
Камоцци: «Увольнение Абаскаля давно напрашивалось»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Канарейкин: «Хорошо бы, чтобы сборная России действительно включала в себя хоккеистов до 25 лет» Быков — о сборной России: «Мне кажется странным брать игроков только из СКА» Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.12 3.65 3.30
Видео
11.05.24 в 14:00
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.50 3.35 2.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
13:53 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Иву: «Мы постараемся завершить сезон как можно лучше»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Голкипером «Спартака» интересуются российские и зарубежные клубы
13:41 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Никакого спада у «Зенита» не вижу»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Роша с «Зенитом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро - об игровом времени бразильца: «Это решение тренера»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Гусев назвал 10 лучших бразильских игроков в РПЛ
13:24 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Рубина» и «Ростова»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Агент футболиста «Факела» предложил клубам РПЛ своих игроков
13:11 · Кубок России
Черданцев: «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч против «Балтики»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Помазун рассказал о карьере в «Урале»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Селюк советует организовать прощальный матч для Дзюбы в сборной России
12:46 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Волков будет делать всё, чтобы перейти в «Зенит»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА
12:18 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой ответил на критику Олега Иванов: «Вообще не могу его вспомнить»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я верю в победу «Зенита» над ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем