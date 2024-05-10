Помазун рассказал о карьере в «Урале»

Страж ворот екатеринбургского «Урала» Илья Помазун, правами на которого владеет московский ЦСКА, высказался о выступлениях за команду Виктора Ганчаренко.

«Мне здесь комфортно, инфраструктура отличная, и болельщики меня поддерживают. Всегда приятно играть на домашнем стадионе при своих болельщиках», - передает слова Помазуна пресс-служба екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне вратарь принял участие в 31 поединке за «Урал». В семи встречах он отстоял на ноль.

После 27 туров чемпионат России екатеринбургский коллектив набрал 28 баллов и занимает 13-е место в таблице.