Селюк советует организовать прощальный матч для Дзюбы в сборной России

«РФС может провести прощальный матч для Дзюбы в сборной России. К тому же ему не хватает одного гола, чтобы обойти Кержакова. Надо дать ему забить этот гол. Но вряд ли Карпин его вызовет, если только по просьбе РФС», - передает слова футбольного агента Legalbet.