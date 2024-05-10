Селюк советует организовать прощальный матч для Дзюбы в сборной России

Агент Дмитрий Селюк считает, что РФС стоит организовать прощальный поединок в национальной сборной России для форварда Артёма Дзюбы.
«РФС может провести прощальный матч для Дзюбы в сборной России. К тому же ему не хватает одного гола, чтобы обойти Кержакова. Надо дать ему забить этот гол. Но вряд ли Карпин его вызовет, если только по просьбе РФС», - передает слова футбольного агента Legalbet.
В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 26 поединках за «железнодорожников» во всех турнирах. Дзюба отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт истекает в конце июня.
Бан пользователя