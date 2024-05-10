Кирьяков: «Волков будет делать всё, чтобы перейти в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб уже контактировал с окружением 21-летнего игрока.

По мнению Кирьякова, «Зенит» нуждается в усилении позиции, на которой выступает Волков, а сам футболист будет рад перейти в стан «сине-бело-голубых».

«Сергею предлагают условия, которые намного лучше, чем в «Краснодаре». Он будет делать всё, чтобы перейти в лучшую команду нашей страны», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 28 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 5 миллионов евро.