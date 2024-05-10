«Сейчас Смолов – не игрок стартового состава. По идее, его это должно подстегивать. Но у Фёдора как будто проблемы с мотивацией. Любой команде можно проиграть, но только не «Спартаку». А он очень вальяжно сыграл с «красно-белыми» в Кубке. Что с ним делать? Это вопрос не ко мне, а к футболисту и руководству. У Дзюбы в «Локомотиве» сейчас такая же ситуация. Хороший, но возрастной футболист. Сейчас Смолов не попадает в стартовый состав, а значит, не справляется со своими обязанностями и не устраивает Личку. Далеко за примерами ходить не надо», – сказал Петрушин.