Смородская назвала фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА

«Зенит» выглядит сильнее ЦСКА, поэтому должен одержать победу в матче между этими командами в рамках 28-го тура РПЛ. Так считает экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.

«Я верю в победу «Зенита» над ЦСКА, потому что москвичи тоже слабо выступают. У «Зенита» бывают потери очков, но не так часто», - приводит её слова Metaratings.

Добавим, что команды встретятся два раза подряд: после встречи в чемпионате России их ждёт ответный поединок в финале Пути РПЛ Кубка страны. В первом матче в Москве была зафиксирована ничья 1:1.

Питерцы лидируют в турнирной таблице, однако их преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» составляет всего одно очко.