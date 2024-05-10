Александр Мостовой ответил на критику Олега Иванов: «Вообще не могу его вспомнить»

Александр Мостовой вовсе не гонится за высокой зарплатой на тренерском поприще, как считает бывший полузащитник «Спартака» Олег Иванов. Более того, Мостовой так и не смог вспомнить такого футболиста.

«Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести. Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Напомним, ранее Мостовой не раз говорил о том, что мог бы тренировать «Спартак» намного успешнее иностранных специалистов, в том числе, того же Гильермо Абаскаля, на что Иванов заявил, что ветеран просто хочет получать такую же зарплату.

Сейчас «красно-белыми» временно руководит Владимир Слишкович.