Смородская: «Я верю в победу «Зенита» над ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от центральных матчей 28-го тура РПЛ, в которых «Спартак» встретится с «Краснодаром», а «Зенит» померится силами с ЦСКА.

«Спартак» — это не сильная команда, но и «Краснодар» тоже не очень хорошо смотрится. Я верю в победу «Зенита» над ЦСКА, потому что москвичи тоже слабо выступают», — приводит слова Смородской Metaratings.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится завтра, 11 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что за три тура до финиша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.