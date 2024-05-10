«Смолов – опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали. Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок. У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Фёдора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в «Урале», а потом в «Краснодаре». У меня нет к нему никаких претензий. Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать. Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», – сказал Силкин.