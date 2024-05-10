В «Зените» высказались о травме Фернандеса

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на информацию о том, что защитник «сине-бело-голубых» Марио Фернандес пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.

«Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел», — цитирует Оливейру «Чемпионата».

Напомним, Фернандес перешёл в «Зенит» летом прошлого года. В составе петербургской команды 33-летний футболист успел провести 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Отметим, что контракт бразильца, имеющего российский паспорт, c «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года.