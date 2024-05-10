Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» высказались о травме Фернандеса

10 Мая 2024 • 11:59 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.67 X 3.70 2 5.40
11.05 19:00

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на информацию о том, что защитник «сине-бело-голубых» Марио Фернандес пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.

«Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел», — цитирует Оливейру «Чемпионата».

Напомним, Фернандес перешёл в «Зенит» летом прошлого года. В составе  петербургской команды 33-летний футболист успел провести 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Отметим, что контракт бразильца, имеющего российский паспорт, c «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Виллиам де Оливейра ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Мая
11:59
В «Зените» высказались о травме Фернандеса
09 Мая
21:20
Пономарёв считает, что Дивеев будет бесполезен перед атакой «Зенита» 1
19:46
Менять Семака: Камоцци дал совет «Зениту» 1
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
14:03
Булыкин – о чемпионской гонке: «Зенит» ещё даст шанс соперникам» 
13:56
«Зенит» притормозил»: Кирьяков высказался о жаркой гонке за золото РПЛ
13:37
Тарханов: «Главная проблема ЦСКА — это оборона» 1
13:33
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит — ЦСКА чемпионата России — 11 мая 2024
13:11
Лепёхин: «У ЦСКА весь сезон психологически проблемный»
08:57
Прогноз и ставка на точный счёт матча Зенит — ЦСКА РПЛ — 11 мая 2024
08 Мая
22:59
Терехов назвал самого сильного нападающего в РПЛ
21:15
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – ЦСКА чемпионата России – 11 мая 2024
19:50
Точилин: «Семак — это самый идеальный тренер для «Зенита»
18:55
Радченко уверен, что в «Зените» нет кризиса
18:41
Силкин: Никто в РПЛ не показывает чемпионской игры
18:12
Кузнецов ответил, виноват ли Федотов в неудачах ЦСКА
17:24
Дасаев — о новом контракте Семака: «Это правильное решение»
16:48
Терехов: «Федотов из нынешнего состава ЦСКА выжимает максимум»
16:29
Квеквескири: «Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне»
15:54
Фильцов ответил, предаст ли Сафонов «Краснодар» в случае перехода в «Зенит»
15:17
Ташуев: «Зенит» — позор российского футбола? У каждого своё мнение»
14:47
Рапопорт назвал главную проблему «Зенита»
14:07
Мор считает, что мотивация «Зенита» в матче с ЦСКА будет выше, чем у «армейцев»
12:42
Появилась информация о будущем Марио Фернандеса в «Зените»
12:29
Стало известно, сыграет ли Марио Фернандес в оставшихся матчах сезона
11:47
Семак — о ЦСКА: Лёгких матчей не будет
10:25
Квеквескири: «Не считаю «Зенит» позором российского футбола»
10:11
Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»
07 Мая
21:40
Алексей Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА
20:45
Корнеев высказался об уровне игры нападающего Заболотного
19:31
Тарханов считает, что Заболотному нужно оставаться в ЦСКА
17:44
Сенников: Скорее всего, ЦСКА бросит все силы на Кубок России
17:36
Сенников считает, что ЦСКА провалил сезон
17:25
Агент Роши рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Зенитом»
16:55
«Даже в кризис «Зенит» умудряется идти на первом месте» — Быстров
16:30
«Зенит» не в кризисе» — Лепёхин
16:29
В ЦСКА дали комментарий о состоянии Роши
16:25
В агентстве рассказали о травме защитника ЦСКА Роши
15:47
Деменко назвал главную причину неудач «Зенита»
15:32
Нигматуллин назвал двух игроков, которые его удивили в РПЛ
15:19
РПЛ или Кубок России: в «Зените» рассказали, какой трофей приоритетнее
14:26
Азмун надеется на очередное чемпионство «Зенита»
14:08
Чанов: «Для ЦСКА этот сезон провальный»
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
00:13
ЦСКА планирует продлить контракт с Заболотным
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Быков — о сборной России: «Мне кажется странным брать игроков только из СКА» Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.12 3.65 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
12:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА
12:18 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой ответил на критику Олега Иванов: «Вообще не могу его вспомнить»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я верю в победу «Зенита» над ЦСКА»
11:59 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о травме Фернандеса
11:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - ЦСКА
11:52 · Россия. Премьер-лига
Колосков сравнил Тюкавина и Смолова: «До этого были сомнения»
11:49 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, сколько болельщиков ждут на матче с «Краснодаром»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Семак - большой тренер, ему не нужно ничего доказывать»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв высказался о борьбе «Динамо» за чемпионство эксклюзив
11:29 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Краснодар»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Волков может перейти в «Зенит»
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет подписать нападающего «Шинника» эксклюзив
10:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался об интересе «Кайрата» к Ганчаренко
Все новости
Рекомендуем