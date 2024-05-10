Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - ЦСКА

В рамках 28-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА. Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов высказал мнение по этому матчу.

«2:1. Обе команды выступают неважно. Думаю, у команды Семака будет преимущество, выиграть они сумеют. В конце концов, если и сейчас очки потеряют, то возникнут проблемы в борьбе за чемпионство», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч «Зенита» против ЦСКА состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева лидируют в турнирной таблице, а «армейцы» занимают восьмое место.