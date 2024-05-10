Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - ЦСКА

10 Мая 2024 • 11:56 Комментировать

В рамках 28-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА. Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов высказал мнение по этому матчу.

«2:1. Обе команды выступают неважно. Думаю, у команды Семака будет преимущество, выиграть они сумеют. В конце концов, если и сейчас очки потеряют, то возникнут проблемы в борьбе за чемпионство», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч «Зенита» против ЦСКА состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева лидируют в турнирной таблице, а «армейцы» занимают восьмое место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Бубнов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Быков — о сборной России: «Мне кажется странным брать игроков только из СКА» Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.12 3.65 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
12:18 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой ответил на критику Олега Иванов: «Вообще не могу его вспомнить»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я верю в победу «Зенита» над ЦСКА»
11:59 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о травме Фернандеса
11:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - ЦСКА
11:52 · Россия. Премьер-лига
Колосков сравнил Тюкавина и Смолова: «До этого были сомнения»
11:49 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, сколько болельщиков ждут на матче с «Краснодаром»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Семак - большой тренер, ему не нужно ничего доказывать»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв высказался о борьбе «Динамо» за чемпионство эксклюзив
11:29 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Краснодар»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Волков может перейти в «Зенит»
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет подписать нападающего «Шинника» эксклюзив
10:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался об интересе «Кайрата» к Ганчаренко
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Иванов: «Пять лет на заводе отпахал»
Все новости
Рекомендуем