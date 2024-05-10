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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков сравнил Тюкавина и Смолова: «До этого были сомнения»

10 Мая 2024 • 11:52 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Константин Тюкавин доказал, что он является сильнейшим российском нападающим не только в «Динамо», но и в РПЛ. Таким мнением поделился почётный президент РФС Вячеслав Колосков, сравнив форварда с его одноклубником Фёдором Смоловым.

«До этого были даже сомнения по поводу того, кто основной: Смолов или Тюкавин. Сейчас же понятно, что Константин - железно первый номер в линии нападения «Динамо», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин ведёт борьбу с «зенитовцем» Маттео Касьеррой за звание лучшего бомбардира РПЛ в текущем сезоне. На счету россиянина 14 мячей после 27 туров, в активе колумбийца - на два больше.

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Вячеслав Колосков Фёдор Смолов Константин Тюкавин ещё теги

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