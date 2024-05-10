Колосков сравнил Тюкавина и Смолова: «До этого были сомнения»

Константин Тюкавин доказал, что он является сильнейшим российском нападающим не только в «Динамо», но и в РПЛ. Таким мнением поделился почётный президент РФС Вячеслав Колосков, сравнив форварда с его одноклубником Фёдором Смоловым.

«До этого были даже сомнения по поводу того, кто основной: Смолов или Тюкавин. Сейчас же понятно, что Константин - железно первый номер в линии нападения «Динамо», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин ведёт борьбу с «зенитовцем» Маттео Касьеррой за звание лучшего бомбардира РПЛ в текущем сезоне. На счету россиянина 14 мячей после 27 туров, в активе колумбийца - на два больше.