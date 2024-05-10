В «Спартаке» сообщили, сколько болельщиков ждут на матче с «Краснодаром»

В грядущий уик-энд на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится поединок между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Это будет встреча 28-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщили в пресс-службе «красно-белых», на предстоящем матче ожидается более 20 тысяч зрителей. Встреча «Спартака» и «Краснодара» пройдет в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии этого поединка московский коллектив с 43 баллами находится на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а краснодарская команда располагается на второй позиции.