Мостовой: «Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара» в последних матчах.

По мнению эксперта, после отставки сербского тренера Владимира Ивича «Краснодар» стал выглядеть хуже.

«Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже. Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по три игры.