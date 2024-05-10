Рианчо: «Семак - большой тренер, ему не нужно ничего доказывать»

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.
«Семак - большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал», - передает слова испанского специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что Семак пять раз подряд приводил петербургский коллектив к чемпионству в Российской премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны «сине-бело-голубые» с 51 очком занимают первое место, опережая ближайшего конкурента на один балл.
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