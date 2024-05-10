Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Краснодар»

В рамках 28-го тура чемпионата России пройдет поединок между столичным «Спартаком» и «Краснодаром». Своим мнением по этому матчу поделился бывший игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«1:1. Полагаю, что спартаковцы будут в атаку играть, но соперник опасен как раз на контратаках. Поэтому склоняюсь к тому, что хозяева выиграть не смогут», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Спартака» и «Краснодара» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. В преддверии поединка хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости находятся на второй строчке.