Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»

28-й тур Российской премьер-лиги начнется поединком в Самаре, где местные «Крылья Советов» встретятся с грозненским «Ахматом». Об этом матче высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. У «Крыльев» Гарре вернулся, в целом структура не поменялась, но в атаке игра лучше выстроена. Забить по силам обеим командам, но склоняюсь к тому, что самарский коллектив забьёт больше», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Ахмат» состоится сегодня, 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают шестое место, а гости – десятое.