Защитник «Краснодара» Волков может перейти в «Зенит»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб уже контактировал с окружением 21-летнего футболиста, однако официального предложения по возможному трансферу «Краснодар» пока не получал.

В текущем сезоне Волков провёл в составе «быков» 28 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

Отметим, что после 27 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» лишь на одно очко.