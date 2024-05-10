Бывший вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «бело-голубые» продолжают участвовать в чемпионской гонке.

- Кому надо молиться, чтобы «Динамо» стало первым?

- На поле выходит 11 футболистов, а одиннадцатая гексаграмма Книги перемен говорит, что удача идёт к тому, кто сам идёт к ней. Не надо никому молиться. Надо достойно пройти последнюю десятину своего чемпионского дао.

После 27 туров чемпионата страны «Динамо» с 50 баллами занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.