Форвард ярославского «Шинника» Игорь Андреев может получить повышение. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах футболиста заинтересованы клубы Премьер-лиги. Среди них фигурирует «Пари НН».

Стоит отметить, что Андреев является самым обостряющим футболистом Мелбет-Первой лиги по итогам апреля.

«Пари НН» за три тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги набрал 29 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Шинник», в свою очередь, находится на 12-й позиции в таблице первого дивизиона.