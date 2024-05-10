Президент «Урала» высказался об интересе «Кайрата» к Ганчаренко

Григорий Иванов, который является президентом «Урала», дал комментарий об интересе «Кайрата» к наставнику команды.

Ранее сообщалось, что Кайрат предложил Виктору Ганчаренко стать тренером команды в следующем сезоне. Текущее соглашение Ганчаренко с «Уралом» действует до июня этого года.

- У меня такой информации нет. Виктор Михайлович мне ничего про это не говорил, - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Также Иванов отметил, что хотел бы, чтобы Ганчаренко продолжил работу в клубе.

«Урал» с 28 баллами в активе идёт на 13 строчке в таблице, свой следующий матч екатеринбургский коллектив проведёт 12 мая против «Факела».