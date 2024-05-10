Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» высказался об интересе «Кайрата» к Ганчаренко

10 Мая 2024 • 10:26 Комментировать
Факел
...
Урал
1 2.60 X 3.05 2 2.95
12.05 16:30

Григорий Иванов, который является президентом «Урала», дал комментарий об интересе «Кайрата» к наставнику команды.

Ранее сообщалось, что Кайрат предложил Виктору Ганчаренко стать тренером команды в следующем сезоне. Текущее соглашение Ганчаренко с «Уралом» действует до июня этого года.

- У меня такой информации нет. Виктор Михайлович мне ничего про это не говорил, - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Также Иванов отметил, что хотел бы, чтобы Ганчаренко продолжил работу в клубе.

«Урал» с 28 баллами в активе идёт на 13 строчке в таблице, свой следующий матч екатеринбургский коллектив проведёт 12 мая против «Факела».

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Кайрат Григорий Иванов Виктор Ганчаренко ещё теги

Новости по матчу

09 Мая
21:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел – Урал чемпионата России – 12 мая 2024
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
10:05
Игрок «Факела» Якимов: «При Черевченко тренировочный процесс поменялся»
08 Мая
17:16
Президент «Урала»: Агенты ищут варианты Помазуну
15:47
Ташуев уверен, что «Факел» останется в РПЛ
13:42
Вратарь «Факела» Беленов: «Внизу турнирной таблицы борьба не хуже, чем в верхней половине»
13:31
Беленов рассказал, как относится к смене тренера в «Факеле»
11:59
Божин: «Общаемся с руководством «Факела» по новому контракту»
11:46
Якимов: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» есть, «Факел» помог «быкам»
11:31
Игрок «Факела» Якимов: «Хотим остаться в РПЛ, будем ложиться костьми»
11:18
Квеквескири: «При Ташуеве «Факел» оказался в эмоциональном кризисе»
11:00
Игрок «Факела» Калинин: «С «Уралом» будет настоящая битва»
09:39
Квеквескири: «Ташуев мог бы попрощаться с игроками «Факела»
09:22
Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»: «Сегодня может быть один, завтра — другой»
06 Мая
18:48
Тарханов уверен, что «Урал» останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Каменский высказался о вылете «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.12 3.65 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
10:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался об интересе «Кайрата» к Ганчаренко
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Иванов: «Пять лет на заводе отпахал»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Думаю, что Горшков готов проявлять себя в командах выше уровня, чем «Крылья Советов»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодару» будет тяжело со «Спартаком»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «У «Сочи» есть шансы на спасение в РПЛ»
09:07 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов рассказал, как преобразился «Спартак» после отставки Абаскаля
08:41 · Россия. Премьер-лига
Булатов похоронил шансы «Сочи» остаться в РПЛ
08:36 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев назвал свой самый яркий матч за «Динамо»
08:11 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Мостовой не тренировать «Спартак» хочет, а получать зарплату Абаскаля» 2
09 Мая
23:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Слуцкий добился успеха в ЦСКА благодаря Газзаеву»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Слишкович заслуженно стал лучшим тренером апреля»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Не вижу проблем в приглашении Игнашевича в ЦСКА»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «Пока никаких прогнозов по будущему Александра»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что Дивеев будет бесполезен перед атакой «Зенита» 1
20:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, что помогало ему спасать команды от вылета
Все новости
Рекомендуем