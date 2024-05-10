Бывший игрок «Спартака» Иванов: «Пять лет на заводе отпахал»

Бывший полузащитник «Спартака» Олег Иванов рассказал о том, как раньше он работал на заводе в Финляндии.

«Звонит приятель по «Хаке». Говорит, на заводе освободилось место — человек на инвалидность ушёл — не хочу ли попробовать себя рабочим по металлообработке? Я подумал: «Прикольно!» На следующий день в шесть утра вышел на смену. И пять лет на этом заводе отпахал», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, Иванов выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год. Также в карьере футболиста были «Динамо» и целый ряд финских клубов. Отметим, что российский футболист является четырёхкратным чемпионом Финляндии.