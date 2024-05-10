Писарев: «Думаю, что Горшков готов проявлять себя в командах выше уровня, чем «Крылья Советов»

Известный российский специалист Николай Писарев считает, что Юрий Горшков, футболист «Крыльев Советов», готов играть в топ-клубе РПЛ.

- Денисов и Скопинцев играют в топ‑клубах. Думаю, что Горшков тоже готов проявлять себя в командах выше уровня, чем «Крылья Советов». Не назову много российских защитников с хорошей левой ногой, с хорошим завершением атак, а также продолжением игры в финальной трети, - передаёт слова Писарева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» располагаются на шестой строчке в таблице чемпионата, в активе команды Игоря Осинькина 40 очков. Свой следующий поединок самарцы проведут сегодня против «Ахмата», начало встречи запланировано на 16:00 по столичному времени.

В текущем сезоне Горшков принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил три мяча и сделал два ассиста партнёрам.