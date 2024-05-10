Деменко: «Краснодару» будет тяжело со «Спартаком»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, «Краснодару» в предстоящей игре придётся нелегко.

«Краснодару» будет тяжело со «Спартаком». Игра будет атакующая. Конечно, есть опасения, что матч со «Спартаком» может подпортить ситуацию «Краснодара» в таблице», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится завтра, 11 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день южане опережают «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ на семь очков.