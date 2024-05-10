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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дркушич: «У «Сочи» есть шансы на спасение в РПЛ»

10 Мая 2024 • 09:44 Комментировать

Игрок «Сочи» Ваня Дркушич поделился мыслями о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, команда еще имеет шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Шансы всегда есть. Математическая возможность на спасение есть. Мы верим, что получится остаться. Будем делать всё для этого. Нужно выиграть три игры - и ничего другого», - передает слова футболиста «Чемпионат».

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 20 баллов и замыкает турнирную таблицу. От зоны переходных матчей южане отстают на восемь очков.

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Сочи Ваня Дркушич
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