Дркушич: «У «Сочи» есть шансы на спасение в РПЛ»

Игрок «Сочи» Ваня Дркушич поделился мыслями о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, команда еще имеет шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Шансы всегда есть. Математическая возможность на спасение есть. Мы верим, что получится остаться. Будем делать всё для этого. Нужно выиграть три игры - и ничего другого», - передает слова футболиста «Чемпионат».

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 20 баллов и замыкает турнирную таблицу. От зоны переходных матчей южане отстают на восемь очков.