Олег Иванов рассказал, как преобразился «Спартак» после отставки Абаскаля

Экс-игрок московского «Спартака» Олег Иванов высказался о преображении «красно-белых» поле увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля. Сейчас «народной командой» руководит Владимир Слишкович.

«С новым исполняющим обязанности повеселее стал. Посвежел «Спартак»! С удовольствием смотрю последние игры. С интересом слушаю комментарии знакомых ребят по ТВ до и после матчей», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Стоит отметить, что под руководством Слишковича «Спартак» не потерпел еще ни одного поражения. После 27 туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.