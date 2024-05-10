Булатов похоронил шансы «Сочи» остаться в РПЛ

Российский специалист Виктор Булатов поделился мнением о шансах «Сочи» на сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

«Сочи» уже не спасется - слишком большое отставание. Хотя весной прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть. Многое было потеряно осенью, чуда не произошло - они закономерно вылетают», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 20 баллов и располагается на последней строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны южане на своем поле примут «Пари НН».