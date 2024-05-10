Скопинцев назвал свой самый яркий матч за «Динамо»

«Выделю матч в ноябре 2022 года с ЦСКА, когда победили 2:1. Я забил гол с передачи Фомина и вообще мог сделать хет-трик - еще два момента создал себе после обыгрыша соперников. Это самый яркий матч пока», - передает слова футболиста Legalbet.