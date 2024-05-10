Скопинцев назвал свой самый яркий матч за «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о самом ярком своем матче в составе «бело-голубых».
«Выделю матч в ноябре 2022 года с ЦСКА, когда победили 2:1. Я забил гол с передачи Фомина и вообще мог сделать хет-трик - еще два момента создал себе после обыгрыша соперников. Это самый яркий матч пока», - передает слова футболиста Legalbet.
Напомним, что Скопинцев выступает за московский коллектив с января 2020 года. В общей сложности защитник принял участие в 140 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и 20 результативными передачами.
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