Иванов: «Мостовой не тренировать «Спартак» хочет, а получать зарплату Абаскаля»

«Есть ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Думаю, если ему сказать: «Поработай полгода без зарплаты, покажи себя» - не согласится», - передает слова Иванова «Чемпионат».