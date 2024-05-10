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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов: «Мостовой не тренировать «Спартак» хочет, а получать зарплату Абаскаля»

10 Мая 2024 • 08:11 Комментировать (2)

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Иванов высказался насчет потенциального назначения Александра Мостового на пост главного тренера столичного «Спартака».

«Есть ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Думаю, если ему сказать: «Поработай полгода без зарплаты, покажи себя» - не согласится», - передает слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович. Под его руководством «народная команда» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Олег Иванов ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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wertygaz
10 Мая 2024 в 08:43
Да кто его назначит, он же стал неадекватным. Только за счет глупых и порой оскорбительных высказываний еще на слуху. Пусть с 4 лиги начинает, ну или с Баварии…
Cruyff
10 Мая 2024 в 08:25
а может согласится за 1 евро
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