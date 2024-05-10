Иванов: «Мостовой не тренировать «Спартак» хочет, а получать зарплату Абаскаля»

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Иванов высказался насчет потенциального назначения Александра Мостового на пост главного тренера столичного «Спартака».
«Есть ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Думаю, если ему сказать: «Поработай полгода без зарплаты, покажи себя» - не согласится», - передает слова Иванова «Чемпионат».
Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович. Под его руководством «народная команда» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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