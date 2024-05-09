Пономарёв: «Слуцкий добился успеха в ЦСКА благодаря Газзаеву»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА вспомнил время, когда «армейцев» возглавил Леонид Слуцкий. Случилось это 15 лет назад – в 2009 году. По мнению Пономарёва, Слуцкий пришёл в уже готовую команду, поэтому своим успехам он обязан Валерию Газзаеву, которые ранее тренировал ЦСКА.

«Команда готовая была, вся оборона играла в сборной России. И он легко работал. Пошла ротация - всё полетело, Слуцкий ушёл в другую команду, уехал за границу, однако ничего у него не получилось. Поэтому оценивать работу тренера очень сложно», - делится Пономарёв с Betonmobile.

Сейчас Слуцкий трудился в Китае у руля «Шанхай Шеньхуа». Его клуб лидирует в национальном чемпионате.

С ЦСКА Слуцкий трижды стал чемпионом России, по два раза завоёвывал Кубок России и Суперкубок.