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Гладилин: «Слишкович заслуженно стал лучшим тренером апреля»

09 Мая 2024 • 22:06 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал недавнее личное достижение Владимира Слишковича, исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых». По итогу апреля он стал лучшим тренером РПЛ.

«Он заслужил эту награду. При нем команда не проиграла и это при условии, что он только начал исполнять обязанности главного тренера, что очень непросто. Он проявил себя хорошим образом и заслужил похвалу, это точно», - говорит Гладилин для «РБ Спорт».

На данный момент «красно-белые» идут на пятом месте таблицы РПЛ с 43 баллами. У команды есть шансы на то, чтобы занять по итогу сезона третье место и получить, как и в прошлом сезоне, бронзовые медали.

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