Даев: «Не вижу проблем в приглашении Игнашевича в ЦСКА»

Вячеслав Даев, бывший игрок столичного ЦСКА полагает, что Сергей Игнашевич вполне вероятно может стать следующим главным тренером «армейцев». На данный момент бывший защитник «армейцев», напомним, возглавляет «Балтику».

«Конечно, он может возглавить ЦСКА. С «Торпедо» у него были хорошие результаты, вывел «Балтику» в РПЛ. Калининградцы достойно играют. Я проблем в его приглашении в стан «армейцев» не вижу, но многое зависит от руководства клуба», - говорит Даев для «РБ Спорт».

«Балтика» под руководством Игнашевича сражается за сохранение прописки в РПЛ. Сейчас у калининградского клуба 15 место таблицы и 26 очков.