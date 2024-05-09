Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даев: «Не вижу проблем в приглашении Игнашевича в ЦСКА»

09 Мая 2024 • 21:53 Комментировать

Вячеслав Даев, бывший игрок столичного ЦСКА полагает, что Сергей Игнашевич вполне вероятно может стать следующим главным тренером «армейцев». На данный момент бывший защитник «армейцев», напомним, возглавляет «Балтику».

«Конечно, он может возглавить ЦСКА. С «Торпедо» у него были хорошие результаты, вывел «Балтику» в РПЛ. Калининградцы достойно играют. Я проблем в его приглашении в стан «армейцев» не вижу, но многое зависит от руководства клуба», - говорит Даев для «РБ Спорт».

«Балтика» под руководством Игнашевича сражается за сохранение прописки в РПЛ. Сейчас у калининградского клуба 15 место таблицы и 26 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Игнашевич Вячеслав Даев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу после позорного поражения
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Каменский высказался о вылете «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.12 3.65 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
22:06 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Слишкович заслуженно стал лучшим тренером апреля»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Не вижу проблем в приглашении Игнашевича в ЦСКА»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «Пока никаких прогнозов по будущему Александра»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что Дивеев будет бесполезен перед атакой «Зенита»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, что помогало ему спасать команды от вылета
20:32 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Мне нравилась игра Дани Алвеса, я беру с него пример» 1
20:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис приглашает Дзюбу в Кыргызстан
20:22 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что «Краснодар» столкнулся с психологической проблемой
20:17 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов назвал причину весеннего взлёта «Ростова»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «О чём-то сверхъестественном Кокорин уже не думает»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Чинквини ответил, какое место «Зенит» мог бы занять в чемпионате Италии 1
19:51 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» ответили на вопрос о наказании Безрукова за шутку о деньгах
19:46 · Россия. Премьер-лига
Менять Семака: Камоцци дал совет «Зениту» 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «ВАР нужно совершенствовать до такой степени, чтобы он не мешал футболу»
Все новости
Рекомендуем