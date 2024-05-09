Агент Кутицкого: «Пока никаких прогнозов по будущему Александра»

Алексей Сафонов, агент молодого полузащитника московского «Динамо» высказался о будущем своего клиента.

«Уйдет ли в аренду Кутицкий? Пока никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану. Что касается его физической формы, это надо разговаривать с главным тренером», - говорит Сафонов для «РБ Спорт».

На данный момент Кутицкий сыграл в сезоне в 10 матчах за свой клуб. Футболисту 22 года, он является воспитанником клубной академии «бело-голубых».

«Динамо» делит второе место таблицы с «Краснодаром», у обоих клубов по 50 очков.