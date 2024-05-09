Пономарёв считает, что Дивеев будет бесполезен перед атакой «Зенита»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не испытывает оптимизм перед матчем «армейцев» с «Зенитом» в рамках 28 тура РПЛ. Столичному клубу 11 мая предстоит сыграть с действующим чемпионом России в Питере.

«Наши ребята, боюсь, не справятся с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно всё проигрывает, отнимать внизу мячи не умеет, как и не умеет предугадывать ситуацию. Думаю, «Зенит» два мяча забьёт, а мы ничего забить не сможем», - с грустью говорит Пономарёв Rusfootball.

Напомним, что если взять все турниры, то ЦСКА не может выиграть вот уже пять официальных матчей кряду. Это не могло не отразиться на месте клуба в турнирной таблице, команда сейчас занимает лишь восьмую строчку с 39 очками.