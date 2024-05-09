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Пономарёв считает, что Дивеев будет бесполезен перед атакой «Зенита»

09 Мая 2024 • 21:20 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.68 X 3.70 2 5.30
11.05 19:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не испытывает оптимизм перед матчем «армейцев» с «Зенитом» в рамках 28 тура РПЛ. Столичному клубу 11 мая предстоит сыграть с действующим чемпионом России в Питере.

«Наши ребята, боюсь, не справятся с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно всё проигрывает, отнимать внизу мячи не умеет, как и не умеет предугадывать ситуацию. Думаю, «Зенит» два мяча забьёт, а мы ничего забить не сможем», - с грустью говорит Пономарёв Rusfootball.

Напомним, что если взять все турниры, то ЦСКА не может выиграть вот уже пять официальных матчей кряду. Это не могло не отразиться на месте клуба в турнирной таблице, команда сейчас занимает лишь восьмую строчку с 39 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Дивеев Владимир Пономарёв ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
09 Мая 2024 в 22:39
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