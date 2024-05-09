Тарханов рассказал, что помогало ему спасать команды от вылета

Александр Тарханов за свою тренерскую карьеру не один раз приходил в команду, которой грозило понижение в классе. Тем не менее, ни одна команда при нём не вылетала. Специалист рассказал, что он делал в первую очередь, когда приходил на новое место работы.

«Я приходил, мы разговаривали по душам, раскрепощались. Сколько команд я брал в трудном положении - мы ни разу не вылетали. Все превращались в играющие коллективы. Смотрел, кто мешает работе, команде и освобождался от таких», - рассказывает Тарханов для Bobsoccer.

На данный момент Тарханов никого не тренирует. Последним местом работы специалиста был клуб «Пюник» из Еревана, там он был вице-президентом клуба.

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