Олусегун: «Мне нравилась игра Дани Алвеса, я беру с него пример»

Олакунле Олусегун, игрок полузащиты «Краснодара» в последних матчах «быков» внезапно стал использоваться Мурадом Мусаевым как правый защитник. Легионер прокомментировал свою новую позицию на поле, а также рассказал о том человеке, который является для него эталоном игры на правом фланге обороны.

«Мне непривычно играть на правом фланге, но я делаю всё, что в моих силах. Мне нравилась игра Дани Алвеса. Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», - приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Олусегун проводит уже свой третий сезон в «Краснодаре», его клуб на данный момент ведёт борьбу за чемпионство в рамках Российской премьер-лиги.