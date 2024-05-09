Канчельскис приглашает Дзюбу в Кыргызстан

Андрей Канчельскис, бывший российский футболист хотел бы видеть форварда Артёма Дзюбу в своём клубе, который он тренирует. На данный момент Канчельскис возглавляет «Мурас Юнайтед» - это команда из Кыргызстана, которая базируется в Джалал-Абаде, одном из крупнейших городов страны.

«Артём бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем — финансов таких нет. Он — лучший нападающий России, Дзюба однозначно тянет РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», - говорит Канчельскис для «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба очень мало играет за «Локомотив» в последние недели. Всё это ведёт к тому, что Артём летом по истечении контракта покинет «железнодорожников». Голов у Дзюбы этой весной за свой клуб по-прежнему нет.