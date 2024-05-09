Тарханов считает, что «Краснодар» столкнулся с психологической проблемой

Александр Тарханов, российский футбольный тренер высказался о «Краснодаре». Южане всё ещё претендуют на чемпионские медали РПЛ, однако в 27 туре клуб сильно осложнил себе задачу, проиграв «Ахмату» дома (0:1).

«У «Краснодара» возникли проблемы психологического характера. Финиш сезона, чемпионская гонка, есть шансы на титул, но не зря же говорят про опыт побед на таком уровне. Близость к титулу давит ответственностью», - говорит тренер для Bobsoccer.

На данный момент у «Краснодара» 50 баллов, столько же у «Динамо», команды делят второе-третье места таблицы. Первое место у «Зенита» с 51 баллом.