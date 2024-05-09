Евгений Чернов назвал причину весеннего взлёта «Ростова»

«Ростов» довольно уверенно провёл весну. Команда хоть и потеряла шансы на трофей, вылетев из Кубка России, смогла подняться из второй половины турнирной таблицы РПЛ – в первую.

Евгений Чернов, защитник дончан поделился причиной такого взлёта команды. Она кроется в зимней селекции.

«Зимой клуб отлично поработал на трансферном рынке, ребята усилили нас. Сейчас состав уже хорошо сыгран. Получилась достаточно удачная весенняя часть. Надеюсь, в дальнейшем будет еще лучше», - говорит Чернов для Metaratings.

Как добавил игрок, «Ростов» уже, можно сказать, готовится к новому сезону.

На данный момент у «жёлто-синих» в турнирной таблице седьмое место и 40 очков. Клуб ещё может занять четвёртое место по итогу сезона.