Силкин: «О чём-то сверхъестественном Кокорин уже не думает»

Александр Кокорин, российский нападающий кипрского «Ариса» в четверг подписал контракт со своим клубом, который рассчитан до лета следующего календарного года.

Сергей Силкин, бывший тренер «бело-голубых», прекрасно помнящий Кокорина как игрока «Динамо», высказался по этому поводу.

«Насчет контракта с «Арисом» всё понятно - клуб всё устраивает, да и ему там нравится, а добра от добра не ищут. О чём-то сверхъестественном Кокорин уже не думает», - говорит Силкин для «РИА Новости».

Силкин добавил, что не совсем верит в возвращение нападающего в Россию.

«Многие с учетом его похождений в прошлом могут опасаться его приглашать к себе», - говорит эксперт.

Кокорину в текущем сезоне удалось оформить за «Арис» восемь голов и два ассиста.

Кокорин продлил контракт с «Арисом»