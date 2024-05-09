Борис Игнатьев оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу Михаила Галактионова на должности главного тренера «Локомотива».

«Он идёт верным путём. Есть куда двигаться, но всё в руках руководства. На сегодняшний день Галактионов справляется со своей работой», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

За три тура до финиша чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От «Краснодара» и «Динамо» «железнодорожники» отстают на шесть очков, а от «Зенита» - на семь.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Оренбурга» на выезде.