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Борис Игнатьев оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

09 Мая 2024 • 20:02 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
12.05 14:00

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу Михаила Галактионова на должности главного тренера «Локомотива».

«Он идёт верным путём. Есть куда двигаться, но всё в руках руководства. На сегодняшний день Галактионов справляется со своей работой», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

За три тура до финиша чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От «Краснодара» и «Динамо» «железнодорожники» отстают на шесть очков, а от «Зенита» - на семь.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Оренбурга» на выезде.

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