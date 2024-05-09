Чинквини ответил, какое место «Зенит» мог бы занять в чемпионате Италии

Оресте Чинквини, который в своё время был менеджером в «Зените», пофантазировал на тему возможного выступления питерской команды в чемпионате Италии. По мнению Чинквини, в Серии А «сине-бело-голубые» были бы середняком.

«Сейчас «Зенит» шёл бы где-то в середине турнирной таблицы Серии А, если бы выступал в чемпионате Италии, они боролись бы за 7-11 место, но точно сказать невозможно», - цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» в каждом из пяти предыдущих сезонов выигрывал титул чемпиона России. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и сейчас, за три тура до финиша сезона. Правда, «Краснодар» и «Динамо» отстают от «сине-бело-голубых» всего лишь на одно очко.